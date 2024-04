Esto es lo que contiene el paquete de ayuda exterior de EE.UU. para Ucrania e Israel

El paquete incluye US$ 8.100 millones para contrarrestar las acciones de China en la región Indo-Pacífica. Incluye US$ 3.300 millones para desarrollar infraestructuras submarinas; US$ 2.000 millones en financiación militar exterior para Taiwán y otros aliados clave; y US$ 1.900 millones para reponer artículos y servicios de defensa suministrados a Taiwán y a socios regionales.

