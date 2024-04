Fiscalía de Guatemala allana sede de la ONG Save the Children

Ante una solicitud de CNN para obtener un comentario, Save The Children remitió a un pronunciamiento publicado este jueves en su sitio web, en el que explica que “nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala. No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.