ANÁLISIS | Trump irá del juicio a la campaña electoral y viceversa

Encuestas de CNN publicadas la semana pasada sugieren que no hay una opinión pública dominante sobre el juicio, pero eso no excluye la posibilidad de que un veredicto de culpabilidad pueda perjudicar al expresidente. Sólo el 44% de los estadounidenses expresó su confianza en que el jurado llegará a un veredicto justo. No es sorprendente que la mayoría de los demócratas piense que Trump está siendo tratado con más indulgencia que otros, mientras que la mayoría de los republicanos opina lo contrario. Sin embargo, un aspecto que podría preocupar a Trump es que el 24% de sus partidarios afirma que una condena podría hacerles reconsiderar su apoyo, aunque la inmensa mayoría afirma que no votaría a Biden.

