Conclusiones del día 11 del juicio a Donald Trump por pagos de dinero por silencio: Hope Hicks sube al estrado

Los miembros del jurado vieron una transcripción completa de la grabación de “Access Hollywood” el viernes, incluyendo el infame comentario de Trump “grab ’em by the p*ssy”, así como otro lenguaje vulgar que la campaña trató de descartar como “charla de vestidor”. (Sin embargo, no escucharon a Trump en la cinta, ya que el juez dictaminó que el video podría ser perjudicial para el jurado).

Las secuelas de la cinta luego influyeron en cómo respondió la campaña cuando The Wall Street Journal informó sobre el acuerdo de Karen McDougal con American Media, Inc. para no hablar sobre una supuesta aventura a cambio de US$ 150.000 como parte de un acuerdo

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.