ANÁLISIS | Esta es la nueva normalidad política de 2024, a seis meses de las elecciones

Pero en el programa “State of the Union” de CNN, el codirector nacional de la campaña de Biden, Mitch Landrieu, rechazó una analogía del senador Bernie Sanders, que comparó las protestas actuales con el sentimiento contra la guerra de Vietnam en 1968, que hizo que el entonces presidente Lyndon Johnson abandonara su candidatura a la reelección. Landrieu dijo que la opinión del senador independiente por Vermont era una “exageración”. Y añadió: “Ésta es una circunstancia muy diferente. Creo que las personas que realmente vivieron esa época tan difícil dirían que esto no es comparable. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un asunto muy serio”.

Trump repite continuamente su versión de que sus acusaciones son el resultado de un complot demócrata. Pero no hay pruebas que lo demuestren. Sus comentarios sobre la Gestapo no solo traicionan la ignorancia histórica, sino que subrayan cómo no hay límites en el uso que hace el expresidente de la retórica incendiaria para tratar de ganar las elecciones. La semana pasada, en una entrevista con el Milwaukee Journal Sentinel, Trump se negó a garantizar que aceptaría el resultado de las próximas elecciones. Y en una entrevista con la revista Time publicada la semana pasada, dijo que la violencia era posible dependiendo de la “imparcialidad” de las elecciones.

