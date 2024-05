Miles de ucranianos han sido enviados a prisiones rusas. Ucrania dice que están siendo retenidos como moneda de cambio

Los civiles detenidos, sin embargo, están atrapados en el limbo. Lubinets, comisionado ucraniano para los derechos humanos, declaró a CNN que hasta ahora solo se ha liberado a unas pocas docenas. “No tenemos un mecanismo legal, no tenemos un socio, no tenemos leyes internacionales, normas internacionales… No sé cómo cambiar esta situación”, afirmó.

“No hubo audiencias judiciales, no se le acusó de nada e incluso recibimos un correo electrónico del fiscal (de la autoproclamada República Popular de Donetsk) diciendo que no tienen absolutamente ninguna reclamación contra Mariana, que no está acusada de nada y que ‘lo comprobarán y la liberarán'”, dijo Natalia. “Pero esto fue hace ocho meses, y no ha pasado nada”.

La nota manuscrita de Dima estaba fechada en abril de 2022, aunque sus padres no la recibieron hasta agosto de ese año. Después, en mayo de 2023, los Khyliuk dijeron que el ICRC les llamó para confirmar que su hijo estaba vivo. Pero no fue hasta este mes de marzo, dos años después de su detención, cuando el Ministerio de Defensa ruso admitió que Dima había sido detenido y que estaba retenido en Rusia, en una carta dirigida a sus padres. No facilitaron ninguna información sobre su paradero o situación.

