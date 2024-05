¿Quién es Stormy Daniels y por qué es la figura clave en el juicio contra Donald Trump?

En “Stormy”, un documental que se estrenó en marzo en Peacock, Daniels dijo que aceptó el pago para proteger a su marido y a su hija y para “que hubiera un rastro de papeles y de dinero que me vinculara a Donald Trump para que no pudiera hacer que me mataran”.

