Comienza a funcionar la aspiradora “más grande del mundo” que succiona la contaminación climática del aire. Así es como funciona

A medida que la compañía aumenta el tamaño de sus plantas y reduce los costos, el objetivo es alcanzar entre US$ 300 y US$ 350 por tonelada para 2030 y llegar a los US$ 100 por tonelada para alrededor de 2050, dijo Jan Wurzbacher, cofundador y codirector ejecutivo de Climeworks, en una llamada con los periodistas.

Climeworks no dio un costo exacto por cada tonelada de carbono eliminada, pero dijo que estaba más cerca de US$ 1.000 por tonelada que de US$ 100 por tonelada, lo que se considera como un umbral clave para hacer que la tecnología sea asequible y viable.

