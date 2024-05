OPINIÓN | La mentira antisemita en el centro de muchas protestas universitarias

La imagen de Israel no se ve favorecida por su actual gobierno. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha incorporado a su coalición a algunos ministros extremistas cuyas declaraciones y comportamiento son más que repugnantes. Pero sus palabras no constituyen la política nacional. De hecho, algunos israelíes, incluidos políticos de alto nivel, los han condenado en los términos más enérgicos. Por eso, en parte, no resultan convincentes los esfuerzos de Omar por limpiar sus calumnias hacia los estudiantes judíos señalando esa retórica después de verse sometida a presiones.

Aun así, el número de muertos, incluso según el recuento de Hamas, no sugiere en modo alguno una campaña genocida. La organización terrorista cifra el total en unas 35.000 personas. La cifra, cuestionada por el Washington Institute for Near East Policy entre otros grupos de reflexión e investigadores, incluye a los combatientes de Hamas. Eso significa que el número de civiles muertos, independientemente del total, es en realidad inferior.

No se trata de una guerra no provocada, como la de Rusia contra Ucrania. No es una guerra civil entre milicias rivales, como la que asola Sudán que, por cierto, está siendo ignorada por casi todo el mundo, a pesar de que la ONU la describe como una de las “peores crisis humanitarias de la historia reciente”, donde una hambruna podría matar a 500.000 personas.

