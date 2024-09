ANÁLISIS | La nueva y agresiva estrategia de Trump para detener el impulso de Harris

Trump no solo está siendo fiel a su yo indisciplinado. Está ilustrando su lucha por responder a la transformación de la carrera de Harris. Los intentos cada vez más descarados de pinchar la burbuja de esperanza de Harris también delatan la frustración en el bando de Trump porque ella está logrando distinguirse de su jefe y está presentando una opción más fresca que su rival republicano de 78 años. Y Trump está demostrando que no hay casi nada que no haga para ganar.

