James Darren, actor de ‘Gidget’ y ‘TJ Hooker’, muere a los 88 años, informa Variety

En “Gidget”, Darren interpretó a Moondoggie, un surfista que rescata a la protagonista de un lecho de algas y acaba convirtiéndose en su interés romántico. También apareció en dos películas posteriores de Gidget: “Gidget Goes Hawaiian” de 1961 y “Gidget Goes to Rome” de 1963.

“El momento decisivo fue cuando estaba en un estudio en San Francisco y se corrió la voz de que yo estaba allí”, dijo Darren en la entrevista. “Miles de chicas gritaban en la entrada. Cuando tuve que salir del edificio, me tiraron al suelo y me arrancaron mechones de pelo. La policía tuvo que rescatarme y me llevó a la azotea hasta que las cosas se calmaron. Fue un caos total”.

