El intento de Harris de separarse de Biden en economía frustra a Trump

James Carville expuso una posible estrategia para Harris en una columna publicada el lunes en The New York Times. Dijo que las elecciones de 2024 se definirían por “quién está fresco y quién está podrido”. El veterano estratega demócrata también escribió que no sería un insulto a Biden que Harris siguiera su propio camino: era imperativo para su identidad política. “Demuestra aún más claramente que le apasionan sus propias ideas y que representa el cambio en lugar de más de lo mismo”, escribió, recordando el eslogan que ayudó al expresidente Bill Clinton a imponerse como candidato del cambio sobre el presidente George H.W. Bush en 1992.

La estrategia política de Harris es clara. En la medida sobre el impuesto a las ganancias de capital, por ejemplo, Harris abandonó un enfoque más progresista de Biden al proponer una tasa del 28% para quienes ganan US$ 1 millón o más, en lugar de la tasa del 39,6% que el presidente incluyó en su presupuesto para el año fiscal 2025. Su gesto le permite mostrar que no está atada a las políticas de su jefe mientras rebate la afirmación de Trump de que es la heredera de un legado económico fallido. La propuesta tampoco pasará desapercibida entre los donantes demócratas con riqueza en ingresos por inversiones, quienes le han ayudado a recaudar US$ 500 millones en fondos de campaña.

