Trump arremete contra mujeres que lo han acusado de agresión sexual tras asistir a una audiencia para apelar veredicto en caso de Carroll

“No podría haber sucedido, no sucedió, y ella no habría sido la elegida, ella no habría sido la elegida. Ella ha estado diciendo esta historia durante años”, dijo Trump.

“Hubo dos testigos. Una es una mujer que me ha seguido durante años. Dijo que en 1979 estaba en un avión conmigo, en un vuelo comercial. Y nos volvimos muy íntimos. Me senté. Creo que tenía el libro, “The Art of the Deal”, ya era famoso entonces también. He sido famoso durante mucho tiempo. Y estamos sentados en primera clase, según ella. Nunca sucedió, por cierto. Historia totalmente inventada. Ella también es una persona de Clinton, por cierto, gran persona de Clinton. Ella inventó la historia”, dijo Trump.

“Ahora, supongo que ella me demandará por difamación, como me demandó E. Jean Carroll”, dijo Trump. Un juez federal ordenó a Trump pagar US$ 83,3 millones en daños a Carroll por sus declaraciones difamatorias que la desprestigiaban y negaban sus acusaciones de violación.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.