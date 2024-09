Adiós a la “cultura de la bienvenida”: Alemania cede ante la presión de la extrema derecha y estrecha sus fronteras

“Si prometes controlar un tema emocional como la migración y lo que propones no funciona, no sólo no vas a lograr tu objetivo, sino que te estás preparando para un fracaso que será aprovechado por aquellos dispuestos a ir mucho, mucho más allá”, dijo Knaus.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.