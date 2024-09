Zelensky hará una petición urgente en persona a Biden y Harris mientras Ucrania se prepara para la posibilidad de una presidencia de Trump

“Esas ciudades se perdieron, se perdieron, y seguimos dando miles de millones de dólares a un hombre que se negó a hacer un trato, Zelensky. No había ningún acuerdo que pudiera haber hecho que no fuera mejor que la situación que tenemos ahora. Tienen un país que fue arrasado, que no es posible reconstruir”, dijo Trump durante un discurso de campaña en Mint Hill, Carolina del Norte, este miércoles.

