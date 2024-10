ANÁLISIS | Las declaraciones principales de Kamala Harris contra Fox News

“Se trata de unas elecciones a la presidencia de Estados Unidos. No se supone que sea fácil. No se supone que sea… no se supone que sea un juego de niños para nadie”, contestó.

“A lo largo de la última década, para mí está claro, y desde luego para los republicanos que están en el escenario conmigo -el ex jefe de gabinete del presidente, Donald Trump, los ex secretarios de Defensa, el asesor de Seguridad Nacional y su vicepresidente-, uno, que no es apto para servir, que es inestable, que es peligroso, y que la gente está agotada de alguien que profesa ser un líder que dedica todo su tiempo a degradar y a enzarzarse en agravios personales, y que se trata de él en vez de del pueblo estadounidense”, explicó Harris.

“Él gastó US$ 20 millones en esos anuncios intentando crear una sensación de miedo en los votantes, porque en realidad no tiene ningún plan en estas elecciones que consista en centrarse en las necesidades del pueblo estadounidense, mientras que -US$ 20 millones en ese anuncio sobre una cuestión que- en lo que se refiere a las cuestiones más importantes que afectan al pueblo estadounidense es realmente bastante remota”, dijo la vicepresidenta.

“No creo en la despenalización de los cruces fronterizos, y no lo he hecho como vicepresidenta. No lo haré como presidenta”.

“Permítanme decir, en primer lugar, que son casos trágicos. De eso no hay duda. No hay duda al respecto. Y no puedo imaginar el dolor que han experimentado las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido. Así pues, eso es cierto”.

Baier: Así pues, su secretario de Seguridad Nacional dijo que el 85% de las detenciones… Harris: Bueno, no… pero no he terminado. No he terminado. Tenemos… pero tenemos un sistema de inmigración que hay que arreglar. Baier: Se calcula que 6 millones de personas han sido liberadas en el país. Y déjame terminar. Llegaré a la pregunta. Te lo prometo. Harris: Estaba empezando a responder.

