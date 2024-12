Los compradores siguen disfrutando de las rebajas del Black Friday, pero sobre todo por internet

La National Retail Federation (NRF) estimó en octubre que los estadounidenses gastarían US$ 902 por persona en regalos, comida, decoraciones y otros artículos durante la temporada navideña —US$ 25 por persona más que el año pasado y US$ 16 más que el récord establecido en 2019—, pero los economistas no esperaban que esta semana fuera nada fuera de lo común.

Según Adobe Analytics, los compradores en línea gastaron US$ 10.800 millones el viernes, frente a los US$ 9.800 millones de 2023. Los compradores establecieron un récord esta semana al gastar US$ 6.100 millones el Día de Acción de Gracias.

