Polémica en Perú por acusaciones de apropiación cultural a diseñadora de moda

Este lunes, Samanez publicó un comunicado en su cuenta de Instagram donde se disculpó por sus declaraciones. “Reconozco que me expresé con ligereza acerca de manifestaciones que forman parte de nuestra construcción cultural y que son esenciales para nuestra identidad como país”, afirma en la publicación. Finalmente, tras subrayar el “error” de sus palabras y asegurar que de su parte “en ningún momento hubo mala intención ni tampoco la voluntad de faltar el respeto hacia las tradiciones y comunidades”, Samanez concluye que “el video circulado lamentablemente no se muestra completo. Yo estaba contando mi primera aproximación a la comunidad años atrás, cuando desconocía el medio. Luego de lo cual he construido una relación de mucho aprendizaje y respeto con valiosas artesanas peruanas”.

En un video que recoge las declaraciones de Samanez y que se ha vuelto viral, la diseñadora hace el recuento de la propuesta que le hizo a los shipibo-konibo. “Que ustedes (la comunidad) me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño, de frente me dijeron ‘no’, me querían cobrar, ni les cuento cuánto me querían cobrar…”, señala, para luego agregar: “Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.