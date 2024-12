Biden concluye un histórico viaje a África ensombrecido por polémicas internas y geopolíticas

Biden anunció que Estados Unidos invertirá otros US$ 560 millones en proyectos a lo largo del corredor de Lobito, desde la mejora continua de las infraestructuras hasta la ayuda a la construcción de redes de telefonía móvil. La Casa Blanca ha dicho que esos proyectos generarán al menos US$ 200 millones en compromisos adicionales del sector privado. La Corporación Financiera de Desarrollo de EE.UU. también aprobó un préstamo directo de US$ 553 millones para el ferrocarril.

