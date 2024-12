El actor de “Loki” Jack Veal pide ayuda tras quedarse sin hogar a los 17 años

“Los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he dicho. Estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle”, dijo. “Ahora duermo en un remolque que tiene las ventanas rotas, es inseguro y está a dos horas de mi trabajo, lo que significa que me cuesta llegar al trabajo todos los días. Es difícil. La vida es dura”.

“Quizás me conozcan por ‘Loki’, ‘The End of the F***ing World’ o por otras películas en las que interpreté papeles importantes. No he mencionado mucho lo que ha estado sucediendo en mi vida, pero creo que es hora de revelar la verdad”, dijo Veal. “Sin ahondar demasiado en los detalles, sufrí abusos en casa. Fue violencia física, abuso emocional, etcétera”.

