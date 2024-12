La familia de Hannah Kobayashi insiste en que “su búsqueda no ha terminado”

“Todo lo que he hecho, cada súplica que he hecho, cada paso que he dado, todo ha sido por amor”, dijo Pidgeon. “No pararé hasta que pueda confirmar, cara a cara, que está a salvo y tomando estas decisiones por su propia voluntad”.

“Están muy preocupados porque México no es un lugar seguro, al menos no cerca de la frontera”, dice Azani. “Aunque Hannah estuviera a salvo el 12 de noviembre, no se sabe si lo está hoy”.

