OPINIÓN | El último viaje de Carlos Alberto Montaner

Con la perspectiva que da el paso del tiempo, Gina Montaner está convencida de que su padre, al igual que el intelectual español Javier Pradera quería vivir, no durar de cualquier manera. Fue casi al final cuando surgió la idea de escribir, de contar en un libro, el doloroso periplo que supuso obtener la eutanasia. “Dudé, no sabía. Tuve momentos en que pensé: no sé si podré”, cuenta ella. Pero luego, tras una reveladora conversación con su editor, acordaron que el libro no podía ser un manual sobre la eutanasia, sino más bien un escrito muy personal… una crónica de la vida de una familia marcada por un episodio traumático. “Vivir lo que me tocó vivir con mi padre finalmente fue extraordinario”, sentencia Gina Montaner.

Carlos Alberto Montaner eligió el 29 de junio de 2023. “Su decisión no parte de la desesperación sino de algo muy racional. Precisamente porque él amaba la vida no quería irse de este mundo de una forma que para él no era aceptable”, afirma Gina Montaner. A Montaner terminaron diagnosticándole una Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), que es un tipo de párkinson atípico y mucho más agresivo. Una enfermedad rara que padecen muy pocas personas.

Antes que periodista y escritora, Gina Montaner es hija. Conociendo a su padre como lo conocía y pareciéndose tanto a él como se parece, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad siempre pensó que su padre le plantearía la eutanasia. No se equivocó. Ambos compartían una relación muy fuerte y desde esa posición de privilegio recibió la encomienda más difícil de su vida. Cuenta que la petición llegó con la naturalidad de lo cotidiano. Paseaban por un centro comercial de Miami en un intento por ejercitar las habilidades motoras de su padre, cuando este se lo espetó sin amortiguación alguna: “Lo he estado pensando. Quiero volver a Madrid (…) quiero acogerme a la Ley de Eutanasia y necesito que tú me ayudes”, cuenta ella. “No me sorprendió por venir de alguien como mi padre”, dice la escritora que, pese a ello, emocionada alcanza a reconocer que “fue muy duro”.

