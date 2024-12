Una adolescente estadounidense envió una carta al azar y comenzó una amistad improbable

“Solo un poco, pero me ha venido muy bien. Y este pedacito de mundo que he visto, siempre lo he compartido con Michelle”, añadió.

“Amplió mis horizontes”, dice Leonor, describiendo cómo viajó a Alemania para aprender alemán durante sus años de juventud, y más tarde visitó el Reino Unido con sus alumnos. “Que además de mi pequeña ciudad, había un mundo fuera. Y que podía atreverme a soñar, y que algún día iría a esos mundos… Con mucho trabajo he cambiado mi vida, y he viajado mucho y he visto un poco del mundo”.

“Así que paseamos hasta que nos encontramos, y eso fue todo. En realidad, me encontró su hermano.Recuerdo vagamente que me dio un golpecito en el hombro y me mostró la foto. Pensé: ‘’Ya nos encontramos, ¿y ahora qué?’”.

