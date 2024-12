ANÁLISIS | ¿Cuál será el logro emblemático de Trump 2.0?

La sensación que he tenido, y he informado sobre esto extensamente, es que los demócratas realmente están tratando de entender lo que sucedió en noviembre, y están siendo cautelosos sobre cuándo deciden atrincherarse contra Trump y cuándo tal vez eso no sería beneficioso.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.