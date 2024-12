‘Miren a mi hijo a los ojos’: la madre del rehén israelí en el último video de Hamas llama a Netanyahu a llegar a un acuerdo

En declaraciones al Canal 11 de Israel, Gritzewsky dijo que el video “me hizo regresar a mi cautiverio. No me dio esperanzas porque sé que cada momento puede importar allí, y el hecho de que esté vivo ahora no significa que habrá vida mañana o en cinco minutos. Vi sus ojos con dolor, con miedo e incertidumbre. Escuché su voz pidiendo ayuda”.

