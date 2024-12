ANÁLISIS | Cómo Marco Rubio podría aumentar la presión contra Cuba si se convierte en secretario de Estado

“[Rubio] alcanzó la cúspide del poder y una posición en el Gobierno de EE.UU. que nunca antes había ocupado y va a utilizarla en Cuba para demostrar su reputación como un extremista de línea dura respecto de la isla”, dijo Peter Kornbluh, coautor de ‘Back Channel to Cuba: The Hidden History of Secret Negotiations Between Washington and Havana’.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.