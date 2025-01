Los evacuados en California se preguntaban cuándo irse y qué llevarse. Estos son los objetos que agarraron y dejaron atrás

Añadió: “No tenemos nada. No tengo fotos… Es realmente incomprensible imaginar que no solo todo lo que tienes, todo por lo que has trabajado, todo lo que has creado, sino también a todas las personas que conoces, cada recuerdo que creaste en la ciudad en la que has vivido, todo eso se ha ido. Me estoy enojando por esto, sabes, porque es mucho más que solo las cosas”.

“Pensaba en todas las cosas que no me llevé y que podría haber agarrado muy rápido, pero no lo hice porque literalmente pensé que la casa se iba a quemar. Nunca había estado en una situación así”, dijo Auroux, con la voz llena de emoción.

Añadió: “No me importan las cosas. Las cosas son solo cosas. Pero lo que no puedo recuperar son las fotos familiares. Lo que no puedo recuperar son las reliquias familiares que mi madre me legó… No puedo recuperar las almohadas que me hizo. No puedo recuperar los pequeños kits de costura y tejido que me pasó su madre”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.