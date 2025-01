Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por US$ 400 millones, alegando que buscaron “destruirlo”

La demanda de Baldoni afirma que Lively buscó hacerse cargo de gran parte de la dirección creativa de la película, incluyendo hacer que su esposo, Reynolds, reescribiera una escena e hiciera “cambios no autorizados al guion en secreto”. (Reynolds no tenía un papel formal en “It Ends With Us”).

“Justin y su equipo no tienen nada que ocultar, los documentos no mienten”, dijo Freedman. “La Sra. Lively nunca más podrá continuar explotando a víctimas reales de acoso real únicamente para su ganancias de reputación personal a expensas de quienes no tienen poder”.

La demanda de 179 páginas, en la que Baldoni busca US$ 400 millones y exige un juicio con jurado, fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York en nombre de Baldoni, su compañía Wayfarer Studios, así como su socio productor, Jamey Heath, su gerente de crisis, Melissa Nathan, su publicista Jennifer Abel y It Ends With Us LLC. Los demandados están acusados de extorsión civil, difamación e invasión de la privacidad.

