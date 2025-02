¿Qué pasa si una persona es deportada y vuelve a entrar ilegalmente a EE.UU.?

La abogada experta en inmigración señaló que aún no se sabe el efecto total en estos casos: “Por ejemplo, si una persona tiene menos de 2 años en el país y está en trámite de visa o asilo, no sabemos aún si la administración tomará acción en contra de estas personas en caso tal que tenga contacto con ICE. Si el individuo está en trámite en el tribunal, corte de inmigración o corte de apelación entonces los decretos no afectarán a esos individuos”.

