Un médico fue destinado al Ártico en plena Guerra Fría. Décadas después, descubrió su propósito secreto

No está claro si esos residuos y desechos permanecerán sepultados en el hielo para siempre. Las proyecciones de Colgan, descritas en un estudio de 2016 y otro posterior de 2022 , indican que el lugar no experimentará un deshielo significativo antes de 2100. Esta proyección podría cambiar después de 2100 si no se adopta el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, dijo.

“Probablemente siga siendo el artículo más influyente en la ciencia del clima, si hubiera que elegir uno”, dijo Bierman, que es autor de “ When the Ice Is Gone : What a Greenland Ice Core Reveals About Earth’s Tumultuous History and Perilous Future”.

El plan también se menciona en un libro titulado “The Engineer Studies Center and Army Analysis: A History of the U.S. Army Engineer Studies Center, 1943-1982”, que se publicó a principios de 1985, dijo Eric Reinert, conservador de la Oficina de Historia, Cuartel General, Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. Añadió que era posible que el material asociado al Proyecto Iceworm siguiera clasificado o en espera de desclasificación. El Pentágono no respondió a una solicitud de comentarios.

A pesar de los cócteles y las películas nocturnas que Weiss examinaba como censor de cine designado del campamento, dijo que el aislamiento afectaba psicológicamente a algunos hombres. Una broma popular entre los efectivos era que “había una chica guapa escondida detrás de cada árbol”. Según el libro de 2021 “ Camp Century : The Untold Story of America’s Secret Arctic Military Base Under the Greenland Ice”, escrito por los historiadores de la ciencia daneses Kristian H. Nielsen y Henry Nielsen, solo una mujer puso un pie allí: una doctora danesa.

