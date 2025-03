Funcionarios de inmigración guardan silencio tras la detención de otro estudiante, esta vez en la Universidad de Minnesota

“Lo que más me llamó la atención fue la falta de información”, dijo el senador demócrata por el estado de Minnesota Doron Clark a KARE , afiliada de CNN. “No sabemos dónde está el estudiante, no sabemos el nombre del estudiante, simplemente no sabemos lo que pasó (…) La única manera de saberlo no fue a través del Gobierno federal (…) Creo que la ceguera a lo que está pasando es enloquecedora, y es aterradora”, dijo Clark, que representa a partes de la zona universitaria, a KARE.

