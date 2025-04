La crisis arancelaria autoinfligida por Trump genera confusión, caos y cuestionamientos sobre su competencia

Trump sugirió este jueves por la noche que su ataque en solitario contra el sistema de comercio global era simplemente una estrategia de negociación. “Los aranceles nos dan un gran poder de negociación”, dijo a los periodistas en el Air Force One mientras dejaba atrás la creciente crisis para dirigirse a uno de sus resorts de Florida y organizar un torneo para los jugadores millonarios del circuito de golf rebelde LIV, patrocinado por Arabia Saudita. Pero antes, en “The Situation Room” de CNN, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, prometió: “El presidente no va a ceder”. Y en Fox News, el principal asesor comercial de Trump, Peter Navarro, insistió: “Esto no es una negociación”.

