Sergio Mora: “Las congregaciones generales serán determinantes para elegir al próximo Papa”

El periodista subrayó que las congregaciones generales también incluyen a cardenales no votantes. En ese contexto, aseguró que “Francisco movió las aguas, pero positivamente, y eso todos lo reconocen”. Aunque existen diferencias dentro de la Iglesia, con sectores más conservadores y otros más progresistas, Mora consideró que esto es parte de la “dialéctica normal”, y remarcó: “Las aperturas que dio Francisco no se van a revertir. Cambiarán algunas cosas, pero no se volverá atrás”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.