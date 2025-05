Horacio Rodríguez Larreta “Lo único que me mueve a mí es que la ciudad no está bien”

CNN Radio Argentina

Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habló este sábado con CNN Radio Argentina sobre las elecciones a la Legislatura porteña.

En Aire de Sábado con Guillermo Panizza indicó: “Para mí todo lo que son discusiones sobre qué hay que hacer en la ciudad, cómo mejoramos la seguridad o la limpieza, que son los temas que hace un ratito me reuní con vecinos acá cerquita, en Belgrano R, me decían, que es lo que me dicen en todos lados. Eso me parece bueno, es sano, el otro día hubo un debate, más allá de los 17 candidatos, está bueno”, dijo.

“Lo que no me va es lo que me hicieron ayer, que ayer fui a la 31, reuní a un de vecinos, desayunamos, un montón de gente, re buena onda todo, salgo a caminar como hago toda mi vida, porque en la 31 hasta tenía una oficina, yo imagínate lo que vivía, y me mandan una patota a descrachar, a tirarme huevos, estaban con un humo amarillo, obviamente identificados con el PRO, eso no, porque la agresión, eso no lo hacíamos nosotros, eso parece, cuando yo digo que traen prácticas del conurbano a la ciudad de Buenos Aires, ese tipo de cosas no me van”, aclaró.

En esta línea señaló: “Ahora sigamos discutiendo sobre la ciudad, hoy en la ciudad no hay obras prácticamente que se están haciendo, bueno, cuáles son las prioridades, yo tengo mi opinión y obviamente mi conocimiento de la ciudad, o sea, toda discusión constructiva me parece perfecta, la agresión como la que me pasó ayer no”, completó.

“Lo único que me mueve a mí es que la ciudad no está bien, y me lo dicen los vecinos, a todos los barrios que voy, estuve acá, acá cerquita también esta semana, estuve en Mataderos antes de ayer, a todos lados, hice toda mi vida, reuniones de vecinos abiertas, el bar de la esquina, la gente se acerca, en todos lados es lo mismo, la ciudad está sucia, yo lo simbolicé si querés con el olor a pis, que todos me dicen tener razón, pero es el símbolo de que la ciudad está sucia y que la ciudad está insegura, de que hay menos policía en la esquina, eso es lo que a mí me mueve”, remarcó.

En charla con CNN destacó: “Además es lo mismo que me movió durante 16 años para laburar 24-7 en la ciudad, romperme el alba laburando, que es lo que a mí me gusta, siempre igual, tratando de trabajar para mejorar la ciudad, eso es lo que a mí me mueve”, sostuvo.

“Pasó un año y medio, tampoco es tampoco, en un año y medio o 500 días hay cero obras, son gente informal, les pregunto una obra, no te digo el Paseo del Vasco, no te digo los viaductos con los que levantamos los trenes que son mega, mediana, chiquitita, una obra, no hay una, no hay una y eso los vecinos lo ven, en un año y medio no arranca una obra, en un año y medio hay menos policía en la calle, todos los barrios te lo dicen, en un año y medio la ciudad está más sucia, es una lástima, es una lástima y es lo que me mueve a mí a volver, porque quiero volver y lo dije el otro día en el debate, yo quiero volver a ser jefe de gobierno”, cerró.

