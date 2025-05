Cinco conclusiones de las elecciones generales de Australia después de que Anthony Albanese consiguiera un segundo mandato

“Mi hijo, Henry, quería que hiciera esto. Estaba convencido de que ganaría”, declaró France a Sky News tras su victoria. “Pensé que no me presentaría, porque estaría cuidándolo. Y él me decía: ‘No, mamá, tienes que hacerlo. Sé que esta vez vas a ganar’. Y siento que me ha acompañado en este camino”, añadió.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.