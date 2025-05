Daniel Assef: “Creemos que ahora con este tipo de cambio único y con retenciones es un cóctel complicado”

En CNN Campo con Martín Melo indicó: “Es un placer, un honor realmente que me hayan elegido Ricardo Marra para acompañarlo en esta etapa de la Bolsa, la verdad que no era algo que estaba en mi radar para nada, pero bueno, la verdad que me pone muy contento y con muchas ganas de hacer cosas. Soy bastante inquieto, así que veremos si estamos a la circunstancia como para poder poner a la Bolsa en el lugar que debe estar”, dijo.

