Trump impone un arancel del 100 % a las películas extranjeras

La recaudación de taquilla en Estados Unidos alcanzó un máximo de poco menos de US$ 12.000 millones en 2018, antes de desplomarse a poco más de US$ 2.000 millones en 2020, cuando muchos cines cerraron debido al covid-19. Si bien los cines se han recuperado, el número de estrenos es aproximadamente la mitad de lo que fue en 2019, y la recaudación total de taquilla nacional no ha superado los US$ 9.000 millones de desde entonces.

Se desconoce hasta el momento cómo se impondría dicho arancel. Las películas son propiedad intelectual, no bienes, por lo que representan un tipo de servicio que actualmente no está sujeto a aranceles. Sin embargo, el Representante Comercial de Estados Unidos señala que algunos servicios pueden estar sujetos a ciertas barreras comerciales no arancelarias , como regulaciones e incentivos fiscales. Estas podrían perjudicar a la producción cinematográfica estadounidense.

