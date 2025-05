Bill Gates anuncia que donará “prácticamente todo” su dinero y disolverá la Fundación Gates en los próximos 20 años

El patrimonio neto actual de Gates es de US$ 108.000 millones; el Índice de Multimillonarios de Bloomberg lo sitúa como la quinta persona más rica del mundo. Ahora, afirmó que su patrimonio neto se reducirá en un 99 % para 2045. Los US$ 200.000 millones que espera donar a través de la fundación durante los próximos 20 años provendrán de su dotación actual de US$ 77.000 millones y de su patrimonio personal, incluyendo las ganancias de inversiones comerciales en curso como TerraPower, la empresa de energía nuclear que fundó.

