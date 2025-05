Una fotógrafa siguió a mamás inmigrantes a través de un momento oscuro en sus vidas. Encontró algo inesperado

“Tengo miedo de salir a caminar, y no quiero ir a la tienda. … Me está volviendo loca, porque realmente no sabemos qué va a pasar a continuación”, le dice a CNN.

No importa lo que pase, N dice que no dejará que nadie le quite a su hijo. Y no dejará que el pequeño niño vea los miedos que siente en este momento.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.