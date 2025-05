División en la Corte Suprema queda plenamente expuesta de cara a la audiencia sobre la ciudadanía por nacimiento

Según los materiales promocionales de Listening to the Law: Reflections on the Court and Constitution (Escuchando la ley: Reflexiones sobre la Corte y la Constitución), el libro de Barrett responderá preguntas como: “¿Cómo se ha adaptado a la Corte? ¿Qué significa ser jueza de la Corte Suprema con hijos en edad escolar? ¿Cómo llegan los casos a la Corte? ¿Cómo se deciden?”

“La historia no es ajena a regímenes sin ley como estos, pero el sistema legal de esta Nación está diseñado para prevenir, no para permitir, su ascenso”, dijo. “Dado que la Corte no debería premiar los esfuerzos del Gobierno por erosionar el estado de derecho… disiento respetuosamente”. Fue respaldada por Jackson y por la tercera jueza liberal del tribunal, Elena Kagan.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.