Silvia Lospennato le responde a Milei: “Me da risa que se hable de un pacto entre Macri y Cristina”

En este sentido, Lospennato aclaró que “hay un antes y un después tras esta defraudación. No confundo el adversario, que sigue siendo el kirchnerismo. No me disfrazo de antikirchnerista. Los de LLA confunden al adversario”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.