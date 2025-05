Estas madres embarazadas observan con temor los argumentos de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento

Un desafío para Mónica es que no habría una manera realista de obtener la ciudadanía venezolana para su hijo si este no pudiera obtener un pasaporte estadounidense. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 2019. Incluso si pudiera contactar con una embajada en otro país, Mónica afirmó que no solicitaría la ciudadanía a un gobierno del que su familia intenta escapar.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.