“¡Nuestro pueblo ruso!”: Creadores de contenido retratan de forma optimista la vida en Mariúpol, con el apoyo del Kremlin

Añadieron que las publicaciones de los creadores de contenido no reflejan fielmente la realidad de Mariúpol. “Está dirigido a personas que no viven (en Mariúpol) y no conocen toda esta situación”, dijo la mujer.

Andrei Soldatov, experto de servicios de inteligencia rusos y vigilancia estatal en internet, dice que no hay duda de quién dirige estos esfuerzos. “Es de alto nivel, no es regional, no se decide a nivel de, digamos, las administraciones de los territorios ocupados. Todo depende del Kremlin”, declaró a CNN.

Karbovsky aseguró que los objetivos de la DMC no son políticos. “DMC no tiene como objetivo crear una especie de propagandistas, de ninguna manera. No lo necesitamos”, dijo. “Queremos que la gente pueda compartir sus diferentes puntos de vista sobre lo que ocurre en la RPD (República Popular de Donetsk) y la RPL (República Popular de Luhansk) y otras regiones”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.