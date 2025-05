¿Recuerdas cuando Salma Hayek se arriesgó y usó un cárdigan peludo en Cannes?

¿Fue 1999 una época más sencilla? Con teléfonos más tontos y un estilo sencillo, la nostalgia del Y2K ha sido intensa, y su moda no es la excepción. Lo que antes era un look atrevido para la alfombra roja, hoy en día no desentonaría en la calle; en concreto, el cárdigan con aberturas que Salma Hayek lució en el Festival de Cine de Cannes de ese año.

