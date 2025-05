La ACLU informa a la Corte Suprema de Justicia que no puede contactar a los venezolanos detenidos en Bluebonnet

“En consecuencia, el abogado de los solicitantes no puede reunirse con la mayoría de los supuestos miembros del grupo, y, según su conocimiento, ningún supuesto miembro del grupo ha logrado presentar un recurso de habeas corpus por su cuenta desde que se emitió la proclamación”, declaró la ACLU. Esto no sorprende, dado que la notificación de la Ley de Enemigos Extranjeros del gobierno no explica si las personas pueden impugnar su deportación ni cómo hacerlo, y dadas las barreras lingüísticas, los conocimientos jurídicos y el acceso limitado a computadoras y otros recursos durante la detención.

