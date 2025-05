Las 5 cosas que debes saber este 14 de mayo: muere José Mujica, familia de Ovidio Guzmán y nueva sentencia caso Menéndez

Cuando los sultanes intentaron darle regalos lujosos al presidente de Estados Unidos Martin Van Buren, él hizo lo que exige la Constitución y preguntó al Congreso qué hacer. El Congreso le dijo que no estaban bien esos regalos. Ahora Trump desea con todas sus fuerzas aceptar un lujoso Boeing 747 de US$ 400 millones de la familia real de Qatar para usarlo como Air Force One, que es el distintivo de identificación del avión que lo transporta. El plan de Trump plantea múltiples problemas importantes. Análisis.

