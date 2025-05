Los conflictos de Trump con las criptomonedas siguen acumulándose y ni siquiera intenta ocultarlos

A principios de este mes, David Yaffe-Bellany del New York Times informó que World Liberty Financial había logrado un acuerdo para tomar US$ 2.000 millones en depósitos de un fondo de riesgo respaldado por el gobierno de Abu Dhabi, una revelación que ayudó a torpedear la legislación apoyada por la industria de las criptomonedas en el Senado la semana pasada.

