Qué ocurrió en el segundo día de testimonio de Cassie Ventura en el juicio de Sean “Diddy” Combs

“Estaba dispuesta a hacer lo que fuera para que él no estuviera enojado conmigo y no me amenazara. Simplemente no quería sentir más miedo”, testificó. “Y era lo único en lo que él me hacía sentir que era buena”.

“(Yo) simplemente no me veía para nada como yo misma, solo nudos y sangrado, todo hinchado. Me veía horrible”, dijo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.