El Gobierno colombiano niega mediar una posible “entrega” de alias Fito, detenido en Ecuador

“Fito no se entregó, no hubo trato, y Colombia no estuvo involucrada. Su captura fue una operación 100 % ecuatoriana, ejecutada con precisión y valentía por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador, basada en un trabajo de inteligencia extenso”, afirmó Reimberg.

