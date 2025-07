Powell dice que la Fed habría recortado las tasas este año si no fuera por Trump

“Intentamos lograr estabilidad macroeconómica, estabilidad financiera y estabilidad económica para el beneficio de todos”, dijo Powell. Si queremos tener éxito, debemos hacerlo de forma completamente apolítica, lo que significa no tomar partido. No enfrentamos a un bando con el otro. Nos mantenemos al margen de asuntos que no son de nuestra competencia.

